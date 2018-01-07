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Фокус: Украина

Порошенко за год лишил гражданства 5200 человек (4)

Вибори в Україні та світі 2018.01.07 16:16
Президент Петр Порошенко в 2017 году лишил украинского гражданства почти 5200 лиц, при этом принял в гражданство Украины менее 1000 человек. Об этом сообщили в Администрации президента, пишут Украинские новости. "В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц", - сказано в сообщении. Как отмечается, 94 из них были лицами без гражданства. Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из
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2018.01.08 (4)

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