Порошенко за год лишил гражданства 5200 человек (4)

Вибори в Україні та світі 2018.01.07 16:16

Президент Петр Порошенко в 2017 году лишил украинского гражданства почти 5200 лиц, при этом принял в гражданство Украины менее 1000 человек. Об этом сообщили в Администрации президента, пишут Украинские новости. "В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц", - сказано в сообщении. Как отмечается, 94 из них были лицами без гражданства. Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из