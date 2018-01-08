В Иране запретили преподавать английский язык (17)

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- В Иране запретили преподавать английский в начальных школах, поскольку он "способствует пропаганде западной культуры" : Iнше ТВ 07:47
- В Иране запретили преподавание английского языка в начальной школе : Passage.com.ua 07:29
- Власти Ирана запретили обучение английскому в начальных классах : Николаевские Известия 05:50
- Иран запретил английский язык в начальной школе : Arena.press 04:12
- Иран запретил английский язык в начальной школе : Bigmir)net Новости 03:39
- Иран запретил английский язык в начальной школе : Корреспондент.net 03:16
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- Иран запретил преподавать английский язык в начальной школе : НикВести 03:14
- В Иране запретили преподавать английский в начальных школах, опасаясь "культурного вторжения" : ТСН.ua 02:14
- После протестов Иран запретил преподавание английского языка : Вибори в Україні та світі 01:46
- Иран запретил преподавать английский язык в начальной школе : Noocrat 01:21
- Иран запретил преподавание английского языка в начальных школах : Arena.press 01:12
- В Иране запретили преподавание английского языка в начальной школе : Media House 01:07
- 27 очков Митчелла не спасли "Юту" от поражения в матче с "Майами" : Чемпионат.com 01:02
- Иран запретил преподавание английского языка в начальных школах : 112.ua 01:02
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- В Иране запретили преподавание английского в начальных школах : УкропNews.com 00:45
- Иран запретил преподавать английский в начальной школе : IPress.ua 00:36
- Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на 6,5 км : Интерфакс газета 00:36
- В Иране запретили преподавание английского языка в начальной школе : Arena.press 00:12
- В Иране запретили преподавать английский язык : Подробности.ua 00:10