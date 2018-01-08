В Иране запретили преподавать английский язык (17)

Подробности.ua 2018.01.08 00:10

по материалам: Deutsche Welle автор: Надежда Овдун В Иране запретили преподавать английский язык Источник: Pixabay В Иране власти запретили преподавание английского языка в начальной школе, сообщает Deutsche Welle. Это решение было принято в связи с заявлением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о том, что раннее изучение английского открыло путь для "культурного вторжения" Запада. Официально запрет на изучение английского языка не связан с недавними