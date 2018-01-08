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Виктор Орбан: "Вы хотели мигрантов, а мы нет!"

Виктор Орбан: "Вы хотели мигрантов, а мы нет!" (60)

УРА-Информ 2018.01.08 16:00
"Он входит в число самых непримиримых критиков миграционной политики Ангелы Меркель и решений Брюсселя относительно квот на размещение беженцев" - так издание Bild предваряет эксклюзивное интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Отвечая на вопрос журналистов, почему Венгрия не хочет принимать 1294 беженцев, в то время как Германия уже приняла 2 млн, Орбан указал, что "против квот выступают более 20 стран ЕС, однако лишь Будапешт подвергается
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