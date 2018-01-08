Маск запустил ракету Falcon 9 с секретным грузом (77)

Znaj.ua 2018.01.08 10:47

Главная Наука Маск запустил ракету Falcon 9 с секретным грузом Теперь в космос начали отправлять секретные грузы Американская космическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma. "Ракету запустили с мыса Канаверал в американском штате Флорида 7 января около 20:00 по местному времени (три часа ночи 8 января по Киеву, - ред.). Космический аппарат Zuma был построен для правительства США.