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Фокус: Украина

Военные руководители РФ и НАТО встретятся впервые после аннексии Крыма (52)

АСН.in.ua 2018.01.08 15:12
Военное руководство НАТО и РФ собирается в начале этого года встретиться для переговоров. Это будет первая встреча после оккупации Крыма, информирует издание BuzzFeed News. Речь идет, в частности, о возможности первой с начала агрессии РФ на Донбассе встрече между Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил Североатлантического Альянса в Европе Куртисом Скапарротти и главой генерального штаба армии России Валерием Герасимовым. Как сообщается,
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