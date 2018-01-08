Военные руководители РФ и НАТО встретятся впервые после аннексии Крыма (52)

АСН.in.ua 2018.01.08 15:12

Военное руководство НАТО и РФ собирается в начале этого года встретиться для переговоров. Это будет первая встреча после оккупации Крыма, информирует издание BuzzFeed News. Речь идет, в частности, о возможности первой с начала агрессии РФ на Донбассе встрече между Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил Североатлантического Альянса в Европе Куртисом Скапарротти и главой генерального штаба армии России Валерием Герасимовым. Как сообщается,