Дорожную полицию перевели на усиленный режим несения службы (79)

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- Дорожную полицию Украины перевели в усиленный режим службы : Ракурс 13:33
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- Дорожную полицию перевели на усиленный режим несения службы : УкропNews.com 13:15
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