Украина поставляет в ЕС больше всего лыж и сноубордов (41)

7 днів Ужгородськi 2018.01.08 17:06

Украина стала лидером экспорта лыж и сноубордов для стран Европейского союза. Такие данные приводит Евростат. Согласно данным статистической комиссии Евросоюза, импорт лыж и сноубордов в страны ЕС в 2016 году составил 1,5 миллиона единиц. Почти половина из них (49%) было импортировано из Украины - 731,4 тысячи единиц. Наибольшим после Украины импортером лыжного снаряжения в ЕС стал Китай - 420,6 тысяч.