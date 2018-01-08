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Фокус: Украина

Украина поставляет в ЕС больше всего лыж и сноубордов (41)

7 днів Ужгородськi 2018.01.08 17:06
Украина стала лидером экспорта лыж и сноубордов для стран Европейского союза. Такие данные приводит Евростат. Согласно данным статистической комиссии Евросоюза, импорт лыж и сноубордов в страны ЕС в 2016 году составил 1,5 миллиона единиц. Почти половина из них (49%) было импортировано из Украины - 731,4 тысячи единиц. Наибольшим после Украины импортером лыжного снаряжения в ЕС стал Китай - 420,6 тысяч.
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