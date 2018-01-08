В порт Одессы зашел американский эсминец (100)

Еспресо TV 2018.01.08 17:34

8 января, 2018, 16:54 8 января, 2018, 16:54 В понедельник, 8 января 2018 года, у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64 Он стал первым кораблем НАТО, который посетил Одессу в Новом году, сообщает Думская.net. Ожидается, что эсминец пробудет в Одессе до 11 января 2018 года. Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что цель визита корабля -