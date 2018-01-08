В порт Одессы зашел американский эсминец (100)

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- Американский эсминец Carney зашел в порт Одессы : Власти.нет 17:16
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- Американский эсминец Carney зашел в Одесский порт : Антикоррупционный портал job-sbu.org 16:50
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- В Одесский порт зашел эсминец Carney ВМС США : Українські Новини 16:45
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- В Одесский порт зашел американский эсминец Carney : Телеграф.com.ua 16:43
- В Одесский порт зашел боевой корабль НАТО: стала известна цель : Обозреватель 16:40
- Эсминец НАТО пришвартовался в порту Одессы - СМИ : РИА Новости Украина 16:37
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- Американский эсминец Carney зашел в Одесский порт : Kramatorsk.info 16:37
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- Американский эсминец Carney зашел в Одесский порт (фото) : Диванная Сотня 16:33
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- В порт Одессы зашел американский эсминец : Комментарии.UA 16:32
- Эсминец ВМС США Carney зашел в Одесский порт : Passage.com.ua 16:29
- Американский эсминец Carney зашел в порт Одессы : ПолітІнфо 16:27
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- Американский эсминец Carney зашел в порт Одессы : Народный Корреспондент 16:14
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