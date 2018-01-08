Британский фрегат вышел на перехват российских военных кораблей в Ла-Манше (46)

Четверта Влада 2018.01.08 15:05

ТСН.ua Британские военно-морские силы были вынуждены направить фрегат к проливу Ла- Манш для сопровождения российских военных кораблей, которые приблизились к берегам Великобритании. Об этом сообщает The Daily Mail. По данным издания, несколько российских военных кораблей находились в непосредственной близости к берегам Великобритании в проливе Ла-Манш, из-за чего британские ВМС были вынуждены направить фрегат "Вестминстер" для