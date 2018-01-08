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- Задержан подозреваемый в убийстве Ноздровской : НикВести 19:14
- Улики более чем веские. Аваков прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве Ноздровской : ТСН.ua 19:14
- Улики более чем веские: Аваков рассказал о подозреваемом в убийстве Ноздровской : Сегодня.ua 19:12
- Убийство Ноздровской раскрыто - Геращенко : Сегодня.ua 19:12
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- МВД обнародовало подробности задержания подозреваемого в убийстве Ноздровской : Антикор.com.ua 19:11
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- Подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан - Шевченко : "Наша газета" (Луганск) 19:09
- Убийство Ноздровской: в МВД подтвердили задержание подозреваемого : "Наша газета" (Луганск) 19:09
- Убийство Ноздровской: в МВД подтвердили задержание подозреваемого : MIGnews.com.ua 19:08
- Геращенко назвал мотив убийства Ирины Ноздровской : KharkivToday 19:04
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- Аваков о подозреваемом в убийстве Ноздровской: доказательства более чем весомые : Українські національні новини 19:03
- Аваков: "Подозреваемый в убийстве адвоката Ноздровской задержан" : Комсомольская Правда в Украине 19:01
- Аваков о подозреваемом в убийстве Ноздровской: доказательства более чем весомые : ПрессОрг24 19:01
- Убийца Ноздровской найден и сознался в содеянном : УкрОП.org 19:00
- Журналист: Убийцей Ноздровской оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру : Journalist.today 18:50
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- Подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан (дополнено) : Слово і Діло 18:45
- В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской : Sharij.net 18:43
- Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Ноздровской : Hubs 18:43
- Убийца Ноздровской сознался в содеянном - журналист : Голос Столицы 18:42
- Улики веские: Аваков сделал важное заявление об убийце Ноздровской : Обозреватель 18:40
- Убийство Ирины Ноздровской: полиция задержала подозреваемого : Подробности.ua 18:40
- "Улики более чем веские": Аваков подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Ноздровской : NewsOne 18:39
- Муждабаев: Убийца Ноздровской найден : ReplyUA.net 18:36
- Аваков прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве Наздровской : Хвиля 18:36
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- В МВД подтвердили задержание подозреваемого в убийстве Ноздровской : Realist.online 18:35
- Убийца Ноздровской уже изобличен и сознался в преступлении - источник : Экономика от Пророка 18:30
- В МВД заявили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской : ДонПресс 18:28
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- Подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан : ПолітІнфо 18:27
- В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве юриста Ноздровской : Преступности.нет 18:26
- Задержан подозреваемый в убийстве юристки Ноздровской : UA1.com.ua 18:14
- Подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан : Антикор.com.ua 18:10
- Журналист: полиция задержала убийцу юриста Ноздровской : "Наша газета" (Луганск) 18:09
- Убийство Ноздровской: Шкиряк подтвердил информацию о задержании подозреваемого : NewsOne 18:09
- Задержан человек, который объективно подозревается в убийстве Ноздровской : Весь Харьков 18:09
- Задержали подозреваемого в убийстве Ноздровськой : Gazeta.ua 18:05
- Задержан подозреваемый в убийстве Ноздровской : From-UA.com 18:04
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- Правохранители задержали убийцу Ирины Ноздровской - журналист : Times.com.ua 17:53
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- Задержан подозреваемый в убийстве Ноздровской : Корреспондент.net 17:46
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