Корупція Інфо 2018.01.08 15:57

Известный журналист рассказал о задержании убийцы Ноздровской, передает Коррупция.Инфо Популярное: "Отмена специального разрешения на...": В Супрун рассказали о новых запретах в области медицины Известный журналист Айдер Муждабаев заявил о том, что убийцу юристка и правозащитницы Ирины Ноздровской была задержана. Об этом написал на своей странице в Facebook. "Как мне сообщили люди, знающие о ходе следствия, убийца разоблачен.