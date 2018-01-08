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"Им оказался близкий родственник&#8230;": Известный журналист рассказал о задержании убийцы Ноздровской (98)

Корупція Інфо 2018.01.08 15:57
Известный журналист рассказал о задержании убийцы Ноздровской, передает Коррупция.Инфо Популярное: "Отмена специального разрешения на...": В Супрун рассказали о новых запретах в области медицины Известный журналист Айдер Муждабаев заявил о том, что убийцу юристка и правозащитницы Ирины Ноздровской была задержана. Об этом написал на своей странице в Facebook. "Как мне сообщили люди, знающие о ходе следствия, убийца разоблачен.
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