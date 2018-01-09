Северная Корея определилась, будет ли участвовать в Олимпиаде-2018 в Южной Корее (191)

Znaj.ua 2018.01.09 15:17

После длительных размышлений Северная Корея приняла окончательное решение После длительных размышлений Северная Корея во главе с Ким Чен Ыном решила отправить спротсмены в соседнюю страну, сообщает BBC. В состав делегации войдут спортсмены, официальные представители НОК, журналисты, обозреватели, музыканты и команда по тхэквондо, которая выступит с демонстрационной программой. Южная Корея в свою очередь предложила делегациям обеих стран пройти вместе