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Северная Корея определилась, будет ли участвовать в Олимпиаде-2018 в Южной Корее

Северная Корея определилась, будет ли участвовать в Олимпиаде-2018 в Южной Корее (191)

Znaj.ua 2018.01.09 15:17
После длительных размышлений Северная Корея приняла окончательное решение После длительных размышлений Северная Корея во главе с Ким Чен Ыном решила отправить спротсмены в соседнюю страну, сообщает BBC. В состав делегации войдут спортсмены, официальные представители НОК, журналисты, обозреватели, музыканты и команда по тхэквондо, которая выступит с демонстрационной программой. Южная Корея в свою очередь предложила делегациям обеих стран пройти вместе
КОРЕЯ, СЕУЛ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПХЕНЬЯН, ОЛИМПИАДА, ДЕЛЕГАЦИЯ, США
2018.01.09 (191)

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