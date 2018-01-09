Северная Корея определилась, будет ли участвовать в Олимпиаде-2018 в Южной Корее (191)

2018.01.09 (191)2018.01.08 (9) →
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- Южная Корея и КНДР возобновят диалог между военными : Realist.online 19:35
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- В Белом доме анонсировали окончание изоляции КНДР, - росСМИ : DsNews 19:33
- Переговоры с КНДР: Сеул и Пхеньян договорились восстановить "горячую" военную линию : Novosti.UA 19:21
- Северная и Южная Корея согласились возобновить диалог между военными должностными лицами : Крым.Реалии RFE/RL 18:56
- КНДР и Южная Корея договорились возобновить диалог между военными : УНИАН 18:32
- Новогодняя речь Ким Чен Ына и южнокорейский шаг навстречу : Народный Корреспондент 18:14
- Обмены и сотрудничество: Пхеньян и Сеул договорились восстановить отношения : Народный Корреспондент 18:14
- Пхеньян согласился на переговоры с Южной Кореей в военной сфере : Фокус 18:04
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- Власти КНДР готовы направить делегацию на зимнюю Олимпиаду-2018 : #Буквы 17:19
- Пхеньян и Сеул восстановили линию военной экстренной связи, сообщили СМИ : Информбюро ПСПУ 17:18
- Северокорейские спортсмены приедут в Пхенчхан : LikeNews 16:58
- Северная и Южная Корея согласились провести военные переговоры : Українські національні новини 16:33
- Северная и Южная Корея согласились провести военные переговоры : ПрессОрг24 16:32
- Южная Корея и КНДР восстановят "горячую линии" между военными : Новости мира 16:22
- КНДР планирует отправить своих спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018 : Vector News 16:17
- Южная Корея и КНДР проведут переговоры в военной сфере : Arena.press 16:13
- КНДР и Южная Корея договорились возобновить прямую телефонную линию : Українські національні новини 16:03
- В Украине придумали новые правила для миллионеров : Комментарии.UA 16:02
- КНДР и Южная Корея договорились возобновить прямую телефонную линию : ПрессОрг24 16:02
- Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры в разных областях : УкропNews.com 15:45
- Ким Чен Ын выступил за объединение Корей : Грім-Інфо 15:42
- Южная Корея и КНДР проведут переговоры в военной сфере : Bigmir)net Новости 15:39
- КНДР возобновит работу линии связи с военными Южной Кореи : #Буквы 15:19
- Северная Корея определилась, будет ли участвовать в Олимпиаде-2018 в Южной Корее : Znaj.ua 15:17
- Участие в Олимпиаде и ядерная программа: стало известно, о чем договаривались КНДР и Южная Корея : InfoResist.org 15:16
- КНДР и Южная Корея возобновят работу "горячей линии" между военными : IPress.ua 15:06
- Южная и Северная Кореи договорились возобновить прямую военную телефонную линию : Комментарии.UA 15:02
- Южная Корея и КНДР проведут переговоры в военной сфере : Корреспондент.net 15:02
- Южная Корея заявила о смягчении санкций против КНДР : ReplyUA.net 14:36
- Сеул и Пхеньян согласились с необходимостью переговоров в военной сфере : Интерфакс-Україна 14:36
- Южная Корея в ходе переговоров с представителями КНДР предложила, чтобы спортсмены обеих стран вышли вместе на церемонию открытия Олимпиады-2018 : Гордон 14:36
- Северная и Южная Корея возобновят работу экстренной военной связи : Електронні Вісті 14:30
- КНДР возобновит работу линию связи с военными Южной Кореи : #Буквы 14:19
- Переговоры с КНДР: Сеул и Пхеньян договорились восстановить "горячую" военную линию : Arena.press 14:12
- Спортсмены КНДР примут участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане : 2000.ua 14:00
- Расширение Европейского союза: названа важная дата : Апостроф 14:00
- Сеул и Пхеньян сели за стол переговоров : УРА-Информ 14:00
- Сеул и Пхеньян сели за стол переговоров : LikeNews 13:58
- Важный исторический момент: Северная и Южная Кореи начали переговоры : Статус 13:58
- КНДР и Южная Корея начали первые после долгого перерыва переговоры : Kordon.com.ua 13:55
- Переговоры Южной и Северной Кореи: КНДР не уступит по ядерному оружию - Финько : Голос Столицы 13:42
- Переговоры с КНДР: Сеул и Пхеньян договорились восстановить "горячую" военную линию : РБК-Україна 13:41
- КНДР и Южная Корея возобновили переговоры об улучшении двусторонних отношений : Гордон 13:35
- Южная Корея и КНДР возобновят прямую военную телефонную линию : Ракурс 13:33