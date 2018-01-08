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Ноздровскую похоронят во вторник, 9 января

Ноздровскую похоронят во вторник, 9 января (10)

Интерфакс-Україна 2018.01.08 11:06
Похороны юриста Ирины Ноздровской, которую 1 января нашли мертвой в реке в Киевской области, состоятся во вторник, 9 января, сообщали дочь погибшей Анастасия Ноздровская. "Похороны во вторник", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук". В комментариях к своему посту А.Ноздровская уточнила, что "люди собираются на 10-11 часов утра в селе Демидов". Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского
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2018.01.09 (10)

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