Ноздровскую похоронят во вторник, 9 января (10)

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- Задержанному за убийство Ноздровской объявлено о подозрении : Realist.online 08:35
- В Соломенском районе Киева из-за воров дом отключили от отопления : ГолосUA 08:35
- Подозреваемый в убийстве Ноздровской сообщил подробности преступления : Фокус 08:34
- В деле об убийстве Ноздровской объявлено подозрение : ForUm 08:34
- Подозреваемый рассказал, как убил Ноздровскую, - СМИ : Еспресо TV 08:04
- Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный Юрий Россошанский - ее реальный убийца : Экономические известия 08:03
- Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца : Николаевские Известия 06:49
- Родные и защитники Ноздровских не уверены, что Россошанский - настоящий убийца : InfoResist.org 01:01
- Затримано підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ноздровської : Буг.org.ua 00:18
- Подозреваемому в убийстве Ноздровской объявили о подозрении : Vector News 00:17
- Игровые пристрастия приносящие удовольствие и прибыль : Новости ИТ 00:16
- Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца : Vector News 00:16
- Задержанному по делу об убийстве Ноздровской объявили о подозрении : Николаевские Известия 23:50