Ноздровскую похоронят во вторник, 9 января (10)

Интерфакс-Україна 2018.01.08 11:06

Похороны юриста Ирины Ноздровской, которую 1 января нашли мертвой в реке в Киевской области, состоятся во вторник, 9 января, сообщали дочь погибшей Анастасия Ноздровская. "Похороны во вторник", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук". В комментариях к своему посту А.Ноздровская уточнила, что "люди собираются на 10-11 часов утра в селе Демидов". Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского