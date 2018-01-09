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Суд запретил Ахметову тратить больше 20 тысяч евро в месяц

Суд запретил Ахметову тратить больше 20 тысяч евро в месяц (98)

QHA Крымские Новости 2018.01.09 18:33
Окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу "Укртелекома" НИКОСИЯ (QHA) - Украинскому олигарху Ринату Ахметову, владельцу компании "СКМ" запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц. Об этом говорится в решении окружного суда города Никосии (Кипр) о замораживании активов Ахметова по делу "Укртелекома". В частности, в судебном решении отмечается, что ответчики могут
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2018.01.09 (98)

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