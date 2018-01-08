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Суд арестовал бывший "министра" аннексированного Крыма на месяц

Суд арестовал бывший "министра" аннексированного Крыма на месяц (8)

LikeNews 2018.01.08 20:58
Суд арестовал его на один месяц. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Аатономной республики Крым, отбывать срок Михальчевский будет в СИЗО Херсона. При этом сегодня на суде представители обвинения настаивали на его аресте на 60 суток. Напомним, Михальчевский 5 января подписал подозрение в совершении преступления по статье Уголовного Кодекса Украины Государственная измена. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до
КРЫМ, МИНИСТР, ХЕРСОН, ПЕТР, ПРЕСЕЧЕНИЕ, СТРАЖ, Михальчевский, Аксенов, Крым, Киев, Украина, Херсон, Россия
2018.01.09 (8)

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