Во Львове женщина сбила патрульного и полкилометра везла его на капоте (1)

ICTV Факти 2018.01.08 14:36
Около 13.00 7 января на улице Генерала Чупринки во Львове водитель Peugeot
208 с признаками наркотического опьянения после остановки за нарушение ПДД
сбила патрульного и провезла его полкилометра на капоте.
Об этом сообщает патрульная полиция области на странице в Facebook.
Патрульные остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную
полосу встречного движения.
- На требование патрульного женщина-водитель отказалась предъявлять
КАПОТ, ССАДИНА, ЛЬВОВ, ПОЛКИЛОМЕТРА, ИНСПЕКТОР, КОТЛЯРЕВСКИЙ, Львов
, Киев