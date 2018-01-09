Во Львове женщина сбила патрульного и полкилометра везла его на капоте (1)

ICTV Факти 2018.01.08 14:36

Около 13.00 7 января на улице Генерала Чупринки во Львове водитель Peugeot 208 с признаками наркотического опьянения после остановки за нарушение ПДД сбила патрульного и провезла его полкилометра на капоте. Об этом сообщает патрульная полиция области на странице в Facebook. Патрульные остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную полосу встречного движения. - На требование патрульного женщина-водитель отказалась предъявлять