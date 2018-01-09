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Фокус: Украина

Украина стала лидером европейского импорта лыж и сноубордов (8)

НикВести 2018.01.09 08:14
Украина покрыла почти половину потребностей стран Евросоюза в импорте лыж и сноубордов в 2016 году. Об этом сообщает Eurostat. Импорт лыж и сноубордов в страны ЕС в 2016 году составил 1,5 миллиона штук, из них 731,4 тысячи единиц товара (49%) поставила Украину. Из Китая импортировали 28% или 420,6 тысяч единиц товара. Наибольшим спросом в странах ЕС пользуются горные лыжи.
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2018.01.09 (8)

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