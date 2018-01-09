Украина стала лидером европейского импорта лыж и сноубордов (8)

НикВести 2018.01.09 08:14

Украина покрыла почти половину потребностей стран Евросоюза в импорте лыж и сноубордов в 2016 году. Об этом сообщает Eurostat. Импорт лыж и сноубордов в страны ЕС в 2016 году составил 1,5 миллиона штук, из них 731,4 тысячи единиц товара (49%) поставила Украину. Из Китая импортировали 28% или 420,6 тысяч единиц товара. Наибольшим спросом в странах ЕС пользуются горные лыжи.