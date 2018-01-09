Наименьшим спросом в Киеве пользуется станция метро "Днепр" (58)

Arena.press 2018.01.09 15:12

Сегодня, 14:03 Фото: tov_tob - LiveJournal В 2017 году киевским воспользовались полмиллиарда пассажиров. Наиболее востребованной в прошлом году уже традиционно стала станция "Лесная". Наименьшим спросом на Святошинско-Броварской линии пользовалась станция "Днепр". Об этом стало известно из сообщения 44.ua , в котором ссылаются на пресс- секретаря КП "Киевский метрополитен" Наталью Макогон. "За 12 месяцев 2017 года киевским метро воспользовались 498,4 млн