Американский эсминец зашел в порт Одессы (7)

2018.01.09 (7)2018.01.08 (112) →
- Американский эсминец Carney зашел в порт Одессы - ФОТО : УРА-Информ 02:00
- В Украину прибыл американский военный корабль : Kordon.com.ua 01:54
- В Одессу зашел корабль НАТО - цель визита : ICTV Факти 01:06
- Домашні рогалики та ласощі: як волонтери створюють різдвяний настрій на передовій : ICTV Факти 01:06
- В Москве задержан участник скандальной гонки на "Гелендвагене" 2016 года : Ридус.ру 00:38
- Первый в году корабль НАТО прибыл в Одессу: кадры американского эсминца : РИА Новости Украина 00:38
- Американский эсминец зашел в порт Одессы : Багнет 00:31
- В порт Одессы зашло первое в этом году военное судно - эсминец USS Carney : Одесса News 00:21
- Американский эсминец Carney зашел в порт Одессы - ФОТО : УРА-Информ 00:00