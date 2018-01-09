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Американский эсминец зашел в порт Одессы

Американский эсминец зашел в порт Одессы (7)

Багнет 2018.01.09 00:31
В понедельник, 8 января 2018 года, у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64. Об этом сообщает "Думская". Он стал первым кораблем НАТО, который посетил Одессу в Новом году. Ожидается, что эсминец пробудет в Одессе до 11 января 2018 года. Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что цель визита корабля - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление
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2018.01.09 (7)

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