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Фокус: Украина

Мошенники наживаются на горе семьи трагически погибшего в канун Нового года малыша

Мошенники наживаются на горе семьи трагически погибшего в канун Нового года малыша (2)

Первый Запорожский 2018.01.08 18:03
08.01.2018 188 Об этом в соцсети Facebook рассказала мама трагически погибшего вечером 31 декабря маленького мальчика. Напомним, для одной из запорожских семей канун Нового года превратился в кошмар.
ЙОРК, НЕБОСКРЕБ, ПОЖАР, ДОНАЛЬД, КРЫША, ВОЗГОРАНИЕ, Нью-Йорк, США
2018.01.09 (2)

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