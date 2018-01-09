Житель Херсонщины изнасиловал 3-летнюю падчерицу (9)

Hronika.info 2018.01.08 20:43

Правоохранители выясняют детали. Полиция расследует факты насилия трехлетней ребенок в Херсонской области. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Газета. Подозреваемый - сожитель матери ребенка, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. По его словам, об этом стало известно, когда мать привезла ребенка к бабушке и дедушке. "Когда бабушка купала ребенка, увидела признаки вмешательства в половые