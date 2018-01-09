В Чехии умер бывший зять Тимошенко Шон Карр (6)

Слово і Діло 2018.01.09 02:45

В Праге умер бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении музыкант Шон Карр, лидер группы Death Valley Screamers, бизнесмен и байкер. Об этом говорится в сообщении его рок-группы Death Valley Screamers в Facebook, пишет "Слово и Дело". "Шон Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Чарли была с ним, - говорится в сообщении. Ему было 49 лет.