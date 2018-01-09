Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Чехии умер бывший зять Тимошенко Шон Карр (6)

Слово і Діло 2018.01.09 02:45
В Праге умер бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении музыкант Шон Карр, лидер группы Death Valley Screamers, бизнесмен и байкер. Об этом говорится в сообщении его рок-группы Death Valley Screamers в Facebook, пишет "Слово и Дело". "Шон Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Чарли была с ним, - говорится в сообщении. Ему было 49 лет.
ТИМОШЕНКО, ЗЯТЬ, ПРАГА, ЧАРЛИ, ДОЧЬ, МУЗЫКАНТ, Карр, Тимошенко, Death Valley Screamers, Украина, Киев, Чехия
2018.01.09 (6)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018