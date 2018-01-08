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Фокус: Украина

Украинский работников в Польше из-за незнания польского языка одевают в сине-желтую форму (19)

IPress.ua 2018.01.08 23:06
По языковому признаку работники из Украины носят униформу другого цвета чем поляки В Польше на производственных мощностях международной компании Lindab, расположенных под Варшавой, Украинский выдают униформу другого цвета, чем поляки. Фото: agencjagazeta.pl Местный предприниматель объяснил свое изобретение тем, что цвет указывает на степень владения польским языком, однако объединение Nigdy wiecej ( "Никогда больше") утверждает о нарушении.
УКРАИНЕЦ, УНИФОРМА, ПОЛЬША, РУБАШКА, БРИГАДИР, СЕГРЕГАЦИЯ, Lindab, Украина, Польша, Варшава
2018.01.09 (19)

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