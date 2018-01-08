Украинский работников в Польше из-за незнания польского языка одевают в сине-желтую форму (19)

IPress.ua 2018.01.08 23:06

По языковому признаку работники из Украины носят униформу другого цвета чем поляки В Польше на производственных мощностях международной компании Lindab, расположенных под Варшавой, Украинский выдают униформу другого цвета, чем поляки. Фото: agencjagazeta.pl Местный предприниматель объяснил свое изобретение тем, что цвет указывает на степень владения польским языком, однако объединение Nigdy wiecej ( "Никогда больше") утверждает о нарушении.