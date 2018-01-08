Украинский работников в Польше из-за незнания польского языка одевают в сине-желтую форму (19)

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- Украинцев в очередной раз унизили в Польше : Политнавигатор 08:27
- На польском заводе украинских работников обязали носить сине-желтую униформу : Укрудпром 08:15
- На одном из заводов Польши украинцев обязали носить сине-желтую униформу : Слово і Діло 07:45
- "Пометили!" Под Варшавой на предприятии цинично унизили работников из Украины : Главное 07:35
- Это уже переходит все рамки! Украинцев в Польше унижают как в свое время гитлеровцы унижали евреев : Elise Journal 07:32
- Украинские заробитчане оказались в центре нового громкого скандала в Польше : Politeka 07:10
- В Польше разгорается скандал из-за сине-желтой униформы для украинцев : РИА Новости Украина 06:38
- Школьники из сгоревшего автобуса 9 января выезжают в Барнаул : Спутник 06:32
- "Гетто" под Варшавой: в Польше разгорелся ужасный скандал вокруг украинских заробитчан : Elise Journal 06:32
- В Польше разгорелся ужасный скандал вокруг украинских заробитчан : Апостроф 06:30
- В Польше работников-украинцев заставляют носить сине-желтую униформу : Николаевские Известия 03:50
- В Польше работодатель заставляет украинцев носить сине-желтую форму : Укринформ 03:47
- Скандал в Польше: работников-украинцев заставили носить сине-желтую униформу : Телеграф.com.ua 02:43
- Скандал в Польше: работников-украинцев заставляют носить сине-желтую униформу : НикВести 02:14
- "Потому что они не знают польского". На заводе под Варшавой украинцев заставляют носить сине-желтую униформу : Гордон 02:05
- В Польше работников из Украины пометили сине-желтой униформой : Петр и Мазепа 01:25
- В Польше на заводе украинских работников обязали носить сине-желтую униформу : Інформатор.news 01:06
- Скандал в Польше: рабочих заставили носить одежду в сине-желтых цветах : Банкомёт 00:12
- Папа Франциск призвал мир не забывать о войне в Донбассе : Arena.press 00:12
- В Польше украинцев обязали носить отличия, чтоб их идентифицировали, как евреев во времена Холокоста : RUpor.info 00:12
- Скандал в Польше: рабочих заставили носить одежду в сине-желтых цветах : Телеканал новин "24" 00:00