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Фокус: Украина

В Киеве обстреляли стрип-бар (ВИДЕО) (21)

DsNews 2018.01.09 06:33
Вчера, около 20:10, полиции сообщили, что 10 неизвестных мужчин ворвались в DOLLS, что на Большой Васильковской, и начали стрелять Об этом сообщает женщина, которая работает в заведении, пишет "ДС" со ссылкой на "Киев оперативный". Женщина также сообщила, что буквально через минуту после происшествия все выбежали на улицу, сели в машину и поехали. На место выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи.
ВАСИЛЬКОВСКАЯ, КИЕВ, СТРЕЛЬБА, КЛУБ, СТРИПТИЗ, СЕЛЬ, Киев
2018.01.09 (21)

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