В Киеве обстреляли стрип-бар (ВИДЕО) (21)

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- Китай прежде всего : Realist.online 08:35
- В Киеве мужчина открыл стрельбу в стритиз-клубе : Realist.online 08:35
- Неизвестные устроили стрельбу в стриптиз клубе : Vgorode.ua 08:33
- В Киеве в стриптиз-клубе десять мужчин устроили стрельбу : ОстроВ 08:10
- В клубе Киева десять вооруженных мужчин устроили перестрелку : Багнет 08:01
- В Киеве обстреляли стрип-бар (ВИДЕО) : DsNews 06:33
- Неизвестные устроили стрельбу в одном из стрип-клубов Киева : Телеграф.com.ua 05:13
- В столичном стрип-баре неизвестные устроили стрельбу : Укринформ 03:47
- В киевском стриптиз-клубе неизвестные устроили стрельбу - СМИ : Bigmir)net Новости 03:09
- В киевском стриптиз-клубе неизвестные устроили стрельбу - СМИ : ЛІГАБізнесІнформ 03:08
- В Киеве толпа ворвалась в стриптиз-клуб и открыла стрельбу : РИА Новости Украина 02:38
- В стриптиз-клубе Киева десять вооруженных мужчин устроили перестрелку : Подробности.ua 01:40
- Неизвестные в центре Киева ворвались в стриптиз-клуб и устроили стрельбу : Українські національні новини 01:17
- Неизвестные в центре Киева ворвались в стриптиз-клуб и устроили стрельбу : ПрессОрг24 01:16
- Неизвестные открыли огонь в стрип-клубе в центре Киева : Гордон 01:05
- В центре Киева в мужском клубе устроили стрельбу : InfoResist.org 01:01
- В стриптиз-клубе Киева произошла стрельба : Николаевские Известия 00:49
- Неизвестные в Киеве устроили стрельбу в ночном клубе, - Нацполиция : УкропNews.com 00:45
- В центре Киева неизвестные ворвались в стриптиз-клуб и устроили стрельбу : Гуру.ua 00:42
- Неизвестные устроили стрельбу в стриптиз-баре в Киеве : Банкомёт 00:12
- В центре Киева неизвестные ворвались в стриптиз-клуб и устроили стрельбу : Сегодня.ua 00:12
- Неизвестные устроили стрельбу в стриптиз-баре в Киеве : Телеканал новин "24" 00:00