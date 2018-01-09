В Киеве обстреляли стрип-бар (ВИДЕО) (21)

DsNews 2018.01.09 06:33

Вчера, около 20:10, полиции сообщили, что 10 неизвестных мужчин ворвались в DOLLS, что на Большой Васильковской, и начали стрелять Об этом сообщает женщина, которая работает в заведении, пишет "ДС" со ссылкой на "Киев оперативный". Женщина также сообщила, что буквально через минуту после происшествия все выбежали на улицу, сели в машину и поехали. На место выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи.