Для "Азова" уже купили американское оружие - в США пообещали обнародовать доказательства (170)

Times.com.ua 2018.01.09 17:53

Исследовательский проект BellingCat анонсировал статью о наличии в полку "Азов" оружия американского производства. Об этом в Twitter написал ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер. "Много шума подняли вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон "Азов" уже имеет изготовленное в США летальное