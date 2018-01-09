В Киеве говорят, что подвижек по миротворцам на Донбассе не будет (125)

Известия в Украине 2018.01.09 16:49

В ближайшее время подвижек в вопросе миротворцев ООН на Донбассе не будет - Россия не согласна на условия США и Украины. Об этом сообщает полпред Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет "Европейская правда". Ельченко считает, что в начале сентября 2017 был определенный оптимизм относительно согласования мандата миротворческой миссии ООН на Донбассе. "После трех-четырех встреч американская сторона убедилась, что Россия