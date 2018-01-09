Юнкер: Пограничный спор Словении и Хорватии может помешать расширению ЕС на Балканах (58)

Новое Время 2018.01.09 14:11

Жан-Клод Юнкер и президент Словении Борут Пахор Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что пограничный спор между Словенией и Хорватией может заблокировать дальнейшее расширение ЕС на Западных Балканах Об этом Юнкер заявил 8 января перед встречей со словенским президентом Борутом Пахором в Брюсселе. "Будущее расширение ЕС в страны Западных Балкан находится в руках Словении и Хорватии.