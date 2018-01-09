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Фокус: Украина

Минздрав: кампания по выбору врача первичной помощи стартует с апреля (60)

Zerkalo.mk.ua 2018.01.09 14:12
При этом Национальная служба здоровья заработает лишь к июлю Министерство здравоохранения Украины сообщило, что кампания по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года. В своем сообщении Минздрав перечислил, что должны сделать коммунальные учреждения первичной помощи в 2018 году в рамках реализации медреформы. Среди прочего там значится "активное информирование и подписание с пациентами деклараций о выборе врача первичной помощи".
ВРАЧ, УЧРЕЖДЕНИЕ, КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ, ТАБЕЛЬ, МИНЗДРАВ, ДЕКЛАРАЦИЯ, Украина

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