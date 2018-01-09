Подписан важный закон: в каких областях изменится все (56)

Politeka 2018.01.09 17:40

17:16 9 Января 2018 Президент Петр Порошенко подписал закон относительно выдачи временных разрешений на вещание в зоне проведения АТО и пограничных районах Украины Об этом президент сообщил в Twitter. "Если недавно запуск вещания на территорию Крыма занимал до 9-12 месяцев, то сейчас скорость развертывания украинского вещания сократится втрое", - пишет Порошенко. Целью подписанного закона является обеспечение непрерывности вещания ТРК и