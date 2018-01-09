Россия не пропускает украинцев после введения биометрического контроля (123)

Аргументы и Факты Украина 2018.01.09 16:08

С начала года биометрический контроль прошли 29 тысяч иностранцев. Из них 24 тысячи - россияне. Россия не пропускает украинцев после введения биометрического контроля © / eurasianews.md Киев, 9 января - АиФ-Украина. Украина сокращает закупку газа из Евросоюза из-за теплой зимы Российская сторона в ответ на введение Украиной с 1 января 2018 года пограничной системы фиксации биометрических данных ииностранцев и лиц без гражданства.