Минфин предлагает определить критерии для физлиц с высокими доходами и обязать их подавать ежегодную декларацию (121)

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- Состоятельных украинцев хотят обязать подавать ежегодную декларацию : Мeget.kiev.ua 19:08
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- Богатых украинцев могут заставить подавать ежегодную декларацию : ABCnews.com.ua 18:03
- Минфин хочет определить критерии зажиточности украинцев и заставить богатых подавать декларации : Times.dn.ua 17:53
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- Минфин хочет определить критерии зажиточности украинцев и заставить богатых подавать декларации : Kramatorsk.info 17:37
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