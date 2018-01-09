Минфин предлагает определить критерии для физлиц с высокими доходами и обязать их подавать ежегодную декларацию (121)

Днепр Час 2018.01.09 15:29

09/01/2018 - 14:47 Законопроект, который определяет критерии для физлиц с высокими доходами и обязывает их подавать ежегодную декларацию об имущественном состоянии и доходах, обнародован на сайте Минфина. Среди других критериев законопроект предлагает отнести к указанной группе налогоплательщиков владельцев 10% и больше уставного (составного) капитала или права голоса приобретенных акций (долей) юрилица-нерезидента, которое