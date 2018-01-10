Сутки на Донбассе: бойцы АТО не отвечают на обстрелы, есть раненые (24)

Gazeta.ua 2018.01.10 08:35

За прошедшие сутки в зоне АТО 3 обстрелы, 2 бойцы ВСУ ранены Фото: slovoidilo Противник продолжает обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки боевики 3 раза нарушили перемирие - 2 военнослужащих ВСУ получили ранения Украинские военные на провокации агрессора не поддались и огонь не открывали, сообщает пресс-центр штаба АТО. На луганском направлении враг применил пехотное вооружение в районе