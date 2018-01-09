Подозреваемый в убийстве Ноздровской арестован на два месяца без права внесения залога (11)

Новости N 2018.01.09 20:16

В Вышгородском районном суде избрали меру пресечения Юрию Россошанскому, которго подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Судья Алексей Рудюк решил оставить его под стражей на 2 месяца без права внесения залога. В суде Россошанский заявил, что согласен с подозрением, которое выдвинуто ему прокуратурой, но просил отпустить его под личное обязательство. Россошанскому грозит срок от 7 до 15 лет.