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Подозреваемый в убийстве Ноздровской арестован на два месяца без права внесения залога

Подозреваемый в убийстве Ноздровской арестован на два месяца без права внесения залога (11)

Новости N 2018.01.09 20:16
В Вышгородском районном суде избрали меру пресечения Юрию Россошанскому, которго подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Судья Алексей Рудюк решил оставить его под стражей на 2 месяца без права внесения залога. В суде Россошанский заявил, что согласен с подозрением, которое выдвинуто ему прокуратурой, но просил отпустить его под личное обязательство. Россошанскому грозит срок от 7 до 15 лет.
УБИЙСТВО, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ИРИНА, ДЕМИДОВ, ПРЕСЕЧЕНИЕ, ЮРИСТ, Ноздровская, Россошанский, Сапатинская, Порошенко, Киев, Украина
2018.01.10 (11)

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