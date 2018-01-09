Убийца Ноздровской хотел покончить с собой: в МВД раскрыли жуткие детали трагедии (19)

Обозреватель 2018.01.09 22:10

Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский совершил преступление после того, как случайно встретил свою будущую жертву. Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook. "В тот роковой день, 29 декабря, вечером, Юрий Россошанский и Ирина Ноздровская случайно столкнулись на остановке маршрутки в посёлке Демидов", - пишет Геращенко.