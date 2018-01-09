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Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ

Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ (3)

ForUm 2018.01.09 18:34
В 2018 году Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире. Об этом говорится в ежегодном Индексе паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы, опубликованном компанией Henley & Partners 9 января. Отмечается, что Украина существенно улучшила свои позиции благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.
ПАСПОРТ, ВИЗА, СИНГАПУР, МИР, ДАНИЯ, УКРАИНА, Henley & Partners, Henley&Partnerts, Украина, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Финляндия, Швеция, Япония, Норвегия, Россия
2018.01.10 (3)

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