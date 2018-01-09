Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ (3)

ForUm 2018.01.09 18:34

В 2018 году Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире. Об этом говорится в ежегодном Индексе паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы, опубликованном компанией Henley & Partners 9 января. Отмечается, что Украина существенно улучшила свои позиции благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.