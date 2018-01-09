Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ (3)

ForUm 2018.01.09 18:34
В 2018 году Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран
СНГ и 44-е в мире.
Об этом говорится в ежегодном Индексе паспортов, который ранжирует страны
по возможности посещать различные государства мира без визы, опубликованном
компанией Henley & Partners 9 января.
Отмечается, что Украина существенно улучшила свои позиции благодаря
получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.
ПАСПОРТ, ВИЗА, СИНГАПУР, МИР, ДАНИЯ, УКРАИНА, Henley & Partners
, Henley&Partnerts
, Украина
, Германия
, Франция
, Великобритания
, Италия
, Финляндия
, Швеция
, Япония
, Норвегия
, Россия