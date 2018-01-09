В Киеве после посещения цирка 20 человек заболело корью (200)

2018.01.10 (200)2018.01.09 (53) →
- Вспышка опасной эпидемии: у Кличко пошли на радикальные меры : Znaj.ua 21:17
- Вспышка кори: в КГГА объяснили, что делать родителям не привитых детей : ТСН.ua 21:14
- В Киеве детей без прививок против кори не будут пускать в школы и детсады : Фокус 21:04
- В Киеве закроют цирк, в котором зарегистрировали вспышку кори : Экономические известия 21:03
- Власти Киева приостановили работу цирка, который подозревают в распространении кори : КиевВласть.com.ua 20:53
- Детей без прививок от кори не допустят на занятия в школах и детсадах - КГГА : Источник.info 20:49
- С начала года в Киеве корью заболели уже более 60 человек : РИА Новости Украина 20:38
- Власти Киева на месяц запретили представления цирка "Кобзов" : Контракты.ua 20:37
- Увеличилось количество детей, заболевших корью : Все про Киев 20:22
- В Киеве закрыли цирк, где дети заразились корью : NikMedia.com.ua 20:14
- На Кубани экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 авиаполка ЮВО приступили к выполнению пилотирования в сложных метеоусловиях : АвиаПорт.Ру 20:14
- Детям без прививки от кори запретили посещать киевские школы и садики : НикВести 20:14
- Детям без прививки от кори запретят посещать киевские школы и садики : Зеркало недели. Украина 20:14
- Корь в Украине: Минздрав нашел болезнь в очередном регионе : Сегодня.ua 20:12
- Из-за вирусных инфекций в Киеве проводят профилактику : SiteUA 19:54
- В Киеве закрыли цирк "Кобзов", в котором люди заразились корью : InfoResist.org 19:31
- В Киеве с начала года корью заболели свыше 60 человек : Passage.com.ua 19:29
- Корь в Киеве: в городе объявили профилактические меры : Passage.com.ua 19:29
- Суд визнав законним будівництво готелю у Соснівці : Діловий регіон 19:29
- Эпидемия кори: детям без прививок запретят посещать школы и сады в Киеве : Политолог.net 19:28
- Работа цирка "Кобзов" в Киеве временно приостановлена из-за выявленного случая заболевания корью : Новости мира 19:22
- Детей без прививки от кори не будут допускать в школы и детсады, - КГГА : Новости мира 19:22
- В Киеве временно закрыли цирк, где была обнаружена корь : #Буквы 19:19
- В столице временно закроют цирк "Кобзов" : Наш Киев 19:17
- Вспышка кори: В Киеве закрыли цирк, который попал в скандал : Без Табу 19:17
- Красотка дня: модель из Новой Зеландии, Микаэла Уэйн : MPort 19:13
- Цирк "Кобзов" в Киеве временно закроют из-за заразившихся корью детей : АСН.in.ua 19:13
- Вспышка кори в Киеве: в столице закрыли цирк "Кобзов" : Styler РБК-Украина 19:12
- В Киеве закрыли цирк, где дети заразились корью : ЗА Київ 19:12
- В Киеве закрыли цирк "Кобзов" : Arena.press 19:12
- В Киеве закрыли цирк "Кобзов" из-за кори у сотрудника : Антикор.com.ua 19:11
- В Киеве закрыли цирк, где более 40 детей заразились корью : NewsOne 19:09
- Детям без прививки от кори нельзя будет посещать учебные заведения Киева : Украинский выбор 19:09
- В Киеве 54 больных корью, более 20 человек заразились в цирке : Контракты.ua 19:07
- Что делать, если ребенок общался с больным корью - советы МОЗ : KharkivToday 19:04
- В Киеве объявили профилактические меры из-за вирусных инфекций : УРА-Информ 19:00
- В Киеве объявили профилактические меры из-за вирусных инфекций : LikeNews 18:58
- В столице вводятся профилактические мероприятия для недопущению эпидемии кори : Kiev24 18:54
- Эпидемия кори в Киеве: В детсады и школы не допустят непривитых детей : Journalist.today 18:50
- Вспышка кори в Киеве: известный цирк обвинили в инфекционном заражении детей : Хочу.ua 18:47
- "Лучше липовые справки покупать". За 10 дней в Киеве корь скосила годовой "урожай" : Вести.ua 18:46
- Детям без прививки от кори запретят посещать киевские школы и садики : УкропNews.com 18:45
- В Киеве непривитым от кори детям запретят посещать детсады и школы : Соцпортал 18:45
- Цирк "Кобзов" прекратит свою работу в Киеве : Gloss 18:44
- Никто не застрахован от повторного заболевания корью - инфекционист : Голос Столицы 18:42
- Детям без прививки от кори запретили посещать школы и садики Киева : Хвиля 18:36
- Из-за вспышки кори в Киеве закрыли цирк "Кобзов" : Главное 18:35
- В Киеве закрыли цирк "Кобзов" и запретили массовые мероприятия из-за эпидемии кори : Vgorode.ua 18:33
- В Киеве детей не пустят в школы и сады без прививок от кори : 2000.ua 18:30
- В Киеве на месяц закрыли цирк Кобзов из-за кори : Газета День 18:27
- Корь стремительно шагает по стране : Кросс-медиа 18:23
- Продукты Dr.Web совместимы с январскими обновлениями безопасности Windows : CNews.ru 18:23
- Вспышка Кори. В Киеве зарегистрировано 54 случая заболевания : Луганск онлайн 18:21
- В Киеве не привитых от кори детей не будут допускать в школы и детсады : УкропNews.com 18:17