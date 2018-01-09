В Киеве после посещения цирка 20 человек заболело корью (200)

Антикоррупционный портал job-sbu.org 2018.01.10 15:50

Более 20 человек заболели корью после посещения передвижного цирка "Кобзов" в Подольском районе Киева. Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве. Согласно ему, вспышка заболевания также была зафиксирована среди сотрудников цирка 26 декабря 2017 года. Кроме того сообщается, что в период с 1 по 9 января было зафиксировано 54