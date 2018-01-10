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Фокус: Украина

Всемирный банк обнародовал прогноз для мировой экономики на 2018-2020 годы (107)

Fixygen 2018.01.10 19:37
Банк прогнозирует дальнейшее снижение цен на нефть. Рост глобальной мировой экономики в 2018 году составит 3,1%, против 3% в минувшем году. Об этом свидетельствует прогноз Всемирного банка, передает Reuters. Согласно прогнозам, динамика экономического роста в этом году приблизится к значению, которое они имела до глобального экономического кризиса 2008 года. Однако, если правительства не будут проводить политику, сосредоточенную на
БАНК, ЭКОНОМИКА, РОСТ, ПРОГНОЗ, УКРАИНА, МИРОВАЯ, Украина
2018.01.10 (107)

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