Всемирный банк обнародовал прогноз для мировой экономики на 2018-2020 годы (107)

Fixygen 2018.01.10 19:37

Банк прогнозирует дальнейшее снижение цен на нефть. Рост глобальной мировой экономики в 2018 году составит 3,1%, против 3% в минувшем году. Об этом свидетельствует прогноз Всемирного банка, передает Reuters. Согласно прогнозам, динамика экономического роста в этом году приблизится к значению, которое они имела до глобального экономического кризиса 2008 года. Однако, если правительства не будут проводить политику, сосредоточенную на