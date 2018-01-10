Всемирный банк обнародовал прогноз для мировой экономики на 2018-2020 годы (107)

2018.01.10 (107)2018.01.09 (10) →
- Всемирный банк: Рост ВВП Украины в ближайшие годы ускорится до 4% : Газета День 21:28
- Во Всемирном банке спрогнозировали, на сколько экономика Украины подрастет в 2018-м : Kordon.com.ua 20:54
- Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины до 4% : Источник.info 20:49
- Всемирный банк обнародовал прогноз для мировой экономики на 2018-2020 годы : Fixygen 19:37
- Украина может выйти на темпы роста ВВП в 4% - Всемирный банк : Fixygen 19:37
- Всемирный банк обнародовал прогноз для мировой экономики на 2018-2020 годы : Passage.com.ua 19:29
- Всемирный банк обнародовал прогноз для мировой экономики на 2018-2020 годы : Novosti.UA 19:21
- Всемирный банк дал новый прогноз по Украине : Вести-UA 19:04
- Рост ВВП Украины в ближайшие годы ускорится до 4%, - Всемирный банк : Еспресо TV 19:04
- Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Украины в 2018-2020 годах : Realist.online 18:35
- Всемирный банк обнародовал прогноз для мировой экономики на 2018-2020 годы : Dnepr.com 18:26
- Всемирный банк обнародовал прогноз для мировой экономики на 2018-2020 годы : Vector News 18:17
- Украина может выйти на темпы роста ВВП в 4% - Всемирный банк : Контракты.ua 18:07
- Всемирный банк опубликовал прогноз роста глобальной экономики в 2018 году : УкрАгроКонсалт 17:58
- Украина может выйти на темпы роста ВВП в 4% - Всемирный банк : Транспортный бизнес 17:51
- Всемирный банк обнародовал прогноз для мировой экономики на 2018-2020 годы : Arena.press 17:11
- Всемирный банк прогнозирует ускорение роста ВВП Украины : Украинский выбор 17:09
- Всемирный банк: Экономика Украины будет стабильно расти до 2020 года : Аргументы и Факты Украина 17:08
- Украина может выйти на темпы роста ВВП в 4% - Всемирный банк : УП: Економічна правда 17:03
- Всемирный банк ожидает от ВВП Украины ускорения темпов роста : Trust.UA 16:55
- Всемирный банк дал оптимистичный прогноз экономике Украины до 2020 года : Власти.нет 16:46
- Всемирный банк составил прогноз роста украинского ВВП : UA.news 16:44
- Всемирный банк обнародовал прогноз для мировой экономики на 2018-2020 годы : РБК-Україна 16:42
- Всемирный банк прогнозирует в текущем году рост ВВП в Украине в 3,5% : 2000.ua 16:30
- ВБ: Украина может выйти на темпы роста ВВП в 4% : Електронні Вісті 16:30
- Всемирный банк ждет ускорения роста мировой экономики в 2018 году : Капитал 16:20
- Всемирный банк прогнозирует ускорение роста мировой экономики в 2018 году до 3,1% : В Кулаке 16:06
- Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики : Новости Крыма за 15 минут 16:02
- Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины : Новости Краматорска 15:44
- Всемирный банк видит потенциал 4%-го роста экономики Украины : Електронні Вісті 15:30
- Экономика Украины в этом году вырастет на 3,5%, - Всемирный банк : Капитал.kh 15:19
- Всемирный банк видит потенциал 4%-го роста экономики Украины : УкропNews.com 15:17
- Винничук: Інцидент з московським священиком у Запоріжжі можна використати з вигодою : Західна iнформаційна корпорація 15:17
- Мир в 2018 году ожидает экономический рост - ВБ : Arena.press 15:12
- До виведення Януковичем 1,5 млрд доларів причетна компанія Гонтарєвої, - Al Jazeera : РБК-Україна 15:12
- Всемирный банк прогнозирует ускорение роста мировой экономики в 2018 году до 3,1% : Хвиля 15:06
- В столичной администрации заверили, что готовы к снегопаду Избранное : 0432.in 15:00
- Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины : Українські реалії 15:00
- Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины : Николаевские Известия 14:50
- У здания МВД в Киеве азербайджанцы требуют защиты от криминала : УСБН Суми 14:50
- Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины : УСБН Суми 14:50
- Всемирный банк прогнозирует ускорение роста мировой экономики в 2018 году до 3,1% : УкропNews.com 14:46
- Всемирный банк обнадежил прогнозом относительно Украины : Слово і Діло 14:45
- Мир в 2018 году ожидает экономический рост - ВБ : Сегодня.ua 14:43
- Всемирный банк озвучил свежий прогноз роста ВВП Украины : From-UA.com 14:34
- Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины : УСБН Черкаси 14:22
- Всемирный банк видит потенциал 4%-го роста экономики Украины : Зеркало недели. Украина 14:17
- Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины : УСБН Івано-Франківськ 14:16
- Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины : УСБН Вінниця 14:16
- Всемирный банк видит потенциал 4%-го роста экономики Украины : Зеркало недели. Украина 14:14
- Всемирный банк прогнозирует стабильный рост экономики в Украине до 2020 года : Arena.press 14:12
- Экономика Украины в этом году вырастет на 3,5% - Всемирный банк : Контракты.ua 14:07
- Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины до 2020 года : Times.dn.ua 13:54
- Экономика Украины в этом году вырастет на 3,5%, - Всемирный банк : Время Харьков 13:53