Минздрав: кампания по выбору врача первичной помощи стартует с апреля (5)

2018.01.10 (5)2018.01.09 (63) →
- Кампания по выбору врача первичной помощи стартует в апреле : Весь Харьков 09:09
- Кампания по выбору врача первичной медпомощи начнется в апреле : Багнет 09:01
- ВАЖНО. В ПФР объяснили, почему не все россияне смогут получить пенсию по старости : Агентство новостей "Доступ" 07:28
- Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача : Donbass.UA 07:28
- Коммунальные поликлиники обязали провести реформирование : Times.com.ua 04:53
- Кампания по выбору врача первичной помощи стартует с апреля - Минздрав : Times.dn.ua 23:53