В Польше задержали женщину, "продававшую" украинцев в трудовое рабство (13)

2018.01.10 (13)2018.01.09 (63) →
- В Польше поймали женщину, продававшую украинцев в трудовое рабство : #Буквы 09:19
- В Польше предстанет перед судом за торговлю украинцами кадровик трех строительных фирм : Fin.org.ua 08:45
- В Польше предстанет перед судом за торговлю украинцами кадровик трех строительных фирм : Укрудпром 08:15
- Польскую женщину будут судить за торговлю украинцами : NewsOboz 07:09
- Украинцев продавали в трудовое рабство : Gazeta.ua 03:05
- В Польше женщину обвиняют в торговле людьми: пострадали украинцы : Vector News 02:16
- Прокуратура Вроцлава обвинила гражданку Польши в торговле украинцами : Arena.press 02:12
- В Польше женщину обвиняют в торговле людьми: пострадали украинцы : "Наша газета" (Луганск) 02:09
- В Польше женщину обвиняют в торговле людьми: пострадали украинцы : ЛІГАБізнесІнформ 02:07
- Прокуратура Вроцлава обвинила гражданку Польши в торговле украинцами : 112.ua 02:02
- Приморский спорт станет Золушкой : Спутник 02:02
- В польском Вроцлаве разоблачили женщину, продававшую украинцев в трудовое рабство : Гордон 01:35
- В Польше задержали женщину, которая продавала украинцев в рабство : Багнет 00:31
- В Польше женщину обвинили в торговле людьми: среди жертв украинцы : Вести.ua 00:16