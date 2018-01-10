В Польше задержали женщину, "продававшую" украинцев в трудовое рабство (13)

УкропNews.com 2018.01.09 13:46

, , , . Окружная прокуратура во Вроцлаве обвинила 44-летнюю женщину в торговле людьми, угрозах и подделке документов. Женщина занималась набором граждан Украины на работу в трех вроцлавских строительных фирмах.Как сообщает "Польское радио", женщине, которая руководила кадровой политикой строительных фирм, предъявлено 20 обвинений, в том числе 17 из них касается торговли людьми. Женщина была ответственна за набор сотрудников и назначение работ для трех