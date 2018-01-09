Новое правительство Австрии впервые высказалось по санкциям против России (2)

Апостроф 2018.01.09 18:45

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль заявила, что санкции в отношении России оказались безрезультатными и не достигли поставленной цели. Об этом она сообщила в интервью австрийскому изданию Kurier, передает "Европейская правда". "Я могу прямо сейчас представить вам мини-доклад о международном праве и тем самым напомнить, что единственными санкциями, с помощью которых удалось добиться результата, были спортивные санкции против ЮАР", - сказала Кнайссль.