В Одессе школьникам продлили каникулы из-за вспышки кори (18)

2018.01.10 (18)2018.01.09 (51) →
- В Одессе из-за вспышки кори в неделю продлили зимние каникулы : ТСН.ua 09:14
- В Одессе вспышка кори: в школах почти на две недели продлили каникулы : Мариупольские новости 09:01
- В Одессе из-за вспышки кори в школах продлили каникулы : РИА Мелитополь 08:37
- Одесским школьникам продлили каникулы : Одесский обозреватель 06:20
- В Одессе из-за вспышки кори в школах продлили каникулы : Vector News 04:16
- В Одессе школьникам продлили каникулы из-за вспышки кори : НикВести 04:14
- В Одессе из-за вспышки кори в школах продлили каникулы : "Наша газета" (Луганск) 04:09
- В Одессе из-за вспышки кори в школах продлили каникулы : ЛІГАБізнесІнформ 03:08
- Активная вакцинация и продление каникул: в Одессе снижают рост заболеваемости : Тезис.od.ua 01:54
- В школах Одессы из-за вспышки кори продлили каникулы : Гордон 01:35
- В Чечне у главы грозненского "Мемориала" нашли 180 г марихуаны : ПРАВДА.info 01:35
- Одесским школьникам продлили каникулы из-за вспышки кори : #Буквы 01:19
- Опасная болезнь в Одессе: ситуация напряженная : Взгляд из Одессы 01:18
- Одесским школьникам на неделю увеличили зимние каникулы из-за вспышки кори : Українські Новини 01:15
- Вспышка кори в Одессе: школьникам продлили на неделю зимние каникулы : Arena.press 01:12
- В Одессе школьникам продлили каникулы из-за вспышки кори : LB.ua 01:07
- Вспышка кори в Одессе: школьникам продлили на неделю зимние каникулы : 112.ua 01:02
- Одесским школьникам продлят каникулы : Волнорез 00:07
- Вспышка кори в Одессе: школам рекомендовано продлить каникулы : Круг-информ 23:56