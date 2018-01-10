В Одессе школьникам продлили каникулы из-за вспышки кори (18)

LB.ua 2018.01.10 01:07

За минувшую неделю в городе корью заболело 50 детей. Оперативный штаб по борьбе с корью, созданный решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Одесского горсовета, рекомендовал одесским школам продлить каникулы до 21 января. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич. "Решением штаба по ЧС всем школам города рекомендовано продлить каникулы на неделю для уменьшения контактов между детьми в возможный инкубационный