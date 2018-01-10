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На Львовщине и Волыни митингующие перекрыли дороги на границе

На Львовщине и Волыни митингующие перекрыли дороги на границе (250)

Неделя.ua 2018.01.10 19:17
Утром в среду, 10 января, митингующие перекрыли дорогу к пунктам пропуска "Шегини - Медика" и "Рава-Русская - Гребенне" на украинско-польской границе. Позднее таможенники сообщили о перекрытии дороги в селе Росновка, о в 10 км от пункта пропуска "Краковец -Корчова", сообщает Zaxid.net. Как отмечает издание, в Шегинях протестующие пообещали патрульным, что каждые 30 минут будут пропускать по 10 автомобилей, чтобы избежать
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2018.01.10 (250)

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