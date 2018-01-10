На Львовщине и Волыни митингующие перекрыли дороги на границе (250)

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- Протестующие разблокировали дороги на границе с Польшей : "Наша газета" (Луганск) 21:09
- Разблокированы три из четырех дорог возле границы с Польшей, - ГФС : Вої 21:07
- Люди на пограничных переходах заблокировали движение в знак протеста против новых таможенных правил : ТСН.ua 20:44
- Фото дня: протесты на границе Польши и Украины : РИА Новости Украина 20:38
- Митингующие разблокировали все дороги на границе с Польшей : РИА Новости Украина 20:38
- Разблокированы три из четырех дорог возле границы с Польшей, - ГФС : УкропNews.com 20:17
- Украинцы блокировали таможенные пункты пропуска на дорогах в Польшу : Вести.ua 20:16
- Митингующие против изменений в Налоговом кодексе разблокировали дороги к трем пунктам пропуска : Зеркало недели. Украина 20:14
- Активисты разблокировали трассу во Львовской области на въезде в Польшу : Аргументы и Факты Украина 20:08
- На границе с Польшей проходит акция протеста "челноков" : Robinzon.tv 19:47
- Демонстранты перекрыли дороги на границе Украины и Польши : Passage.com.ua 19:29
- Протестующие разблокировали КПП "Шегини" : Noocrat 19:22
- На Львовщине разблокировали пункты пропуска на границе с Польшей : Noocrat 19:21
- На Львовщине и Волыни митингующие перекрыли дороги на границе : Неделя.ua 19:17
- Блокада границы с Польшей: какие дороги разблокированы : Подробности.ua 19:10
- На границе с Польшей митингующие разблокировали почти все трассы : Украинский выбор 19:09
- Во Львовской области завершилась блокада пунктов пропуска на границе с Польшей : Media House 19:07
- ГПСУ: Ситуация на пунктах пропуска на границе с Польшей до сих пор затруднена : Хвиля 18:36
- Фискалы рассказали о ситуации, сложившейся на дорогах из-за протестов на польской границе : Главред 18:35
- Протестующие разблокировали три из четырех дорог на границе с Польшей : Гордон 18:35
- Протестующие разблокировали все пограничные пункты на Львовщине : Укринформ 18:32
- Протестующие разблокировали дорогу возле границы с Польшей : Газета День 18:27
- Держдеп США продовжує роботу над санкціями проти РФ : Газета День 18:27
- Ситуация на пунктах пропуска на границе с Польшей до сих пор затруднена, - ГПСУ : Газета День 18:27
- На Львовщине разблокировали подъезды к границе : УСБН Черкаси 18:21
- Протестующие разблокировали дорогу возле границы с Польшей : Vector News 18:17
- ГФС: 3 из 4 дорог возле границы с Польшей разблокированы, но ситуация еще затруднена : Vector News 18:17
- На Львовщине разблокировали подъезды к границе : УСБН Вінниця 18:16
- На границе с Польшей митингующие разблокировали все трассы, кроме одной : Fin.org.ua 18:15
- Протестующие разблокировали дороги на границе с Польшей : ЛІГАБізнесІнформ 18:07
- Протестующие разблокировали дорогу возле границы с Польшей : ГолосUA 18:05
- Протестующие перекрыли дорогу к пунктам пропуска на Львовщине. Видео : Криминал.TV 17:56
- Подъезды к границе во Львовоськой области разблокированы, - Госслужба : КНК Медиа 17:54
- Протестующие против ужесточения правил беспошлинного ввоза товаров перекрыли ряд дорог на границе с Польшей : ITC.ua 17:49
- Митингующие против изменений в Налоговом кодексе разблокировали дорогу к ПП "Шегини" : УкропNews.com 17:45
- На границе с Польшей митингующие разблокировали все трассы, кроме одной : Укрудпром 17:45
- Полиция Волыни не нашла нарушений при блокировании дороги у границы с Польшей : Голос Столицы 17:42
- Україна вдвічі збільшила закупівлі газу у Польщі : Сегодня.ua 17:42
- Акция протеста на украино-польской границе и сокращение количества вузов в Украине : Голос Столицы 17:42
- Митингующие разблокировали все дороги, кроме одной на границе с Польшей : РИА Новости Украина 17:38
- Складской комплекс в Ленинском районе готовится к вводу в эксплуатацию : РИАМО 17:37
- Протестующие разблокировали дорогу возле границы с Польшей : FM-TV 17:37
- На границе с Польшей митингуют против изменений в Налоговый кодекс : IPress.ua 17:36
- В фискальной службе сообщили о работе пунктов пропуска на границе с Польшей : Факты и комментарии 17:34
- Митинг на границе с Польшей: протестующие освободили пункт пропуска "Шегини" : Ракурс 17:33
- На Закарпатті туристка зірвалася з обледенілого схилу в 300-метрову прірву : Українські національні новини 17:33
- Протестующие разблокировали КПП "Шегини" : 2000.ua 17:30
- Lufthansa в 2017 році випередила Ryanair за кількістю пасажирів : Deutsche Welle 17:30
- Во Львовской области завершилась блокада КПВВ на границе с Польшей : ДонПресс 17:28
- Митингующие заблокировали дорогу к еще одному пункту пропуска на границе с Польшей : Капитал 17:20
- Митингующие разблокировали дороги к трем КПП во Львовской области : #Буквы 17:19
- Активисты разблокировали дорогу на границе с Польшей : Без Табу 17:17
- Во Львовской области завершилась блокада пунктов пропуска на границе с Польшей : Arena.press 17:12
- Во Львовской обл. разблокировали трассы к пунктам пропуска "Краковец" и "Рава-Русская" : Arena.press 17:12
- Ситуация на пунктах пропуска на границе с Польшей до сих пор затруднена, - ГПСУ : Arena.press 17:12
- В Львовской области разблокировали дороги в пунктах пропуска на границе с Польшей : Еспресо TV 17:04