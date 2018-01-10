Власти США намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия (108)

Технополис завтра 2018.01.10 15:57

Источник: ВОЙНА и МИР 10.01.2018 © Фото : U.S. Navy / John Kowalski Американские власти намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, сообщает The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала. По его словам, Пентагон разработал новый обзор ядерной политики, в