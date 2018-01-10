РФ развернет системы С-400 в Крыму для "защиты" от украинских ракет (142)

Хвиля 2018.01.10 09:06

РИА Новости Россия развернет в оккупированном Крыму второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, который "будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной". Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова. "Задача второго дивизиона комплекса С-400 - вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты