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Фокус: Украина

РФ развернет системы С-400 в Крыму для "защиты" от украинских ракет (142)

Хвиля 2018.01.10 09:06
РИА Новости Россия развернет в оккупированном Крыму второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, который "будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной". Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова. "Задача второго дивизиона комплекса С-400 - вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты
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