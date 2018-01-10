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Фокус: Украина

Оппозиция попыталась провалить закон, воспользовавшись участием депутатов в похоронах Разиэля Шеваха

Оппозиция попыталась провалить закон, воспользовавшись участием депутатов в похоронах Разиэля Шеваха (110)

Новости Израиля и мира 2018.01.10 15:13
В среду, 10 января, пленарное заседание Кнессета утвердило во втором и третьем чтении поправку к Основному закону о правительстве. 62 депутата проголосовали за, 38 - против. В соответствии с поправкой, премьер-министр может назначить заместителя главы одного из министерств, находящихся под его контролем, и наделить заместителя полномочиями министра.
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