Оппозиция попыталась провалить закон, воспользовавшись участием депутатов в похоронах Разиэля Шеваха (110)

Новости Израиля и мира 2018.01.10 15:13

В среду, 10 января, пленарное заседание Кнессета утвердило во втором и третьем чтении поправку к Основному закону о правительстве. 62 депутата проголосовали за, 38 - против. В соответствии с поправкой, премьер-министр может назначить заместителя главы одного из министерств, находящихся под его контролем, и наделить заместителя полномочиями министра.