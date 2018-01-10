Саакашвили: никаких "грузинских снайперов" на Майдане не было, а есть нанятые Россией актеры (129)

Експерт-центр 2018.01.10 18:34

Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что информация о так называемых "грузинских снайперах", которые якобы расстреливали активистов Майдана зимой 2014 года, не соответствует действительности. После допроса в Управлении СБУ в Киеве в среду он сообщил журналистам, что его накануне допросили в качестве свидетеля по "так называемому участию грузинских снайперов в расстрелах на Майдане".