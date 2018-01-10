Канал Коломойского подал в суд на Минкульт из-за запрета "Сватов" (102)

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- Канал "1+1" подал в суд из-за запрета "Сватов" : Times.dn.ua 15:53
- Телеканал "1+1" оспорил запрет на въезд для актера Добронравова : Информационный портал города Измаил 15:50
- Суд с государством: "1+1" хочет вернуть в эфир "Сватов" : Страна.in.ua 15:49
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- Телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт из-за запрета "Сватов" в Украине : ДонПресс 15:28
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- Телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт : Arena.press 15:13
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- Телеканал 1+1 подал в суд на Минкульт из-за запрета "Сватов" и Добронравова : Политолог.net 14:28
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- Телеканал 1+1 решил судиться с Украиной из-за запрета "Сватов" : УСБН Черкаси 14:21
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