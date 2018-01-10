Канал Коломойского подал в суд на Минкульт из-за запрета "Сватов" (102)

Публичные люди 2018.01.10 18:25

Анна Башинская Украинская телекомпания "1+1" подала в суд на Минкульт Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино из-за запрета сериала "Сваты". В пресс-службе Окружного административного суда Киева сообщают: "Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску ООО "Телекомпания "Студия 1+1" к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино".