Российский ВТБ пытается продать "Азовмаш" (74)

Транспорт 2018.01.10 17:54

В системе электронных торгов СЕТАМ 3 января т.г. размещено объявление о реализации прав требования по кредитам, залогом которых являются промышленные объекты в Мариуполе и Полтаве, принадлежащие холдингу "Азовмаш".