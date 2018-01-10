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Российский ВТБ пытается продать "Азовмаш"

Российский ВТБ пытается продать "Азовмаш" (74)

Транспорт 2018.01.10 17:54
В системе электронных торгов СЕТАМ 3 января т.г. размещено объявление о реализации прав требования по кредитам, залогом которых являются промышленные объекты в Мариуполе и Полтаве, принадлежащие холдингу "Азовмаш".
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