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Фокус: Украина

Компания Гонтаревой помогла Януковичу вывести из Украины $1,5 млрд - Al Jazeera (84)

Капитал 2018.01.10 16:20
Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год. Об этом свидетельствует судебное решение Краматорского районного суда, которое опубликовало арабское издание Al Jazeera. В данном решении подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке
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