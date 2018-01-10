В 100 метрах от саркофага: в Чернобыльской зоне появится китайская электростанция (61)

Politeka 2018.01.10 17:10

17:08 10 Января 2018 Буквально в ста метрах от нового "саркофага" в Чернобыльской зоне построят солнечную электростанцию Новая электростанция мощностью 1 мегаватт находится всего в ста метрах от нового "саркофага" - гигантского металлического купола. "Эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности поселка среднего размера", или около 2000 квартир", - сказал в интервью глава украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин.