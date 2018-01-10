В центре Киева пожар и эвакуация: что происходит (87)

ТехноСотня 2018.01.10 17:03

Сегодня, 10 января, стало известно о пожаре в киевском... Сегодня, 10 января, стало известно о пожаре в киевском ЦУМе. По информации журналистов, сейчас идет эвакуация посетителей, сообщает technosotnya.com ссылаясь на politeka.net "Администрация ЦУМа по громкоговорителю заявила о пожаре в помещении и попросила всех посетителей покинуть здание", - говорится в сообщении. Напомним, в Киеве на Рождество в пожаре в собственной квартире погибла