В центре Киева пожар и эвакуация: что происходит (87)

- В киевском ЦУМе ложно сработала пожарная сигнализация : "Наша газета" (Луганск) 20:09
- В Киеве вспыхнул ЦУМ: посетителей эвакуируют : РИА Мелитополь 19:37
- В киевском ЦУМе объявили эвакуацию (обновлено 16:35) : Наш Киев 19:17
- В киевском ЦУМе произошло ЧП : Экономические известия 18:33
- В киевском ЦУМе сработала противопожарная сигнализация, но возгорания не было : Ракурс 18:33
- В киевском ЦУМе объявили эвакуацию из-за сообщения о пожаре : Газета День 18:27
- В Киеве горит ЦУМ, посетителей эвакуируют : Кросс-медиа 18:23
- СМИ сообщили о пожаре в ЦУМе на Крещатике: спасатели опровергают : УкропNews.com 18:16
- В киевском ЦУМе ложно сработала пожарная сигнализация : Народный Корреспондент 18:14
- В киевском ЦУМе пожарная сигнализация сработала ложно : Arena.press 18:13
- В Киеве горит ЦУМ, происходит эвакуация (обновлено) : Arena.press 18:12
- Киев: в ЦУМе объявили эвакуацию : ДнепрCity.net 18:11
- В Киеве посетителей ЦУМа эвакуировали из-за ложного сообщения о пожаре : NewsOne 18:09
- Людей экстренно спасают. В центре Киева масштабная эвакуация (обновлено) : Ukrainianwall.com 17:59
- В Киеве эвакуируют посетителей ЦУМа из-за пожара : УкропNews.com 17:46
- В Киеве эвакуируют посетителей ЦУМа из-за пожара. ГСЧС заявляет о ложном срабатывании сигнализации (обновлено) : УкропNews.com 17:46
- Киев: в ЦУМе объявили эвакуацию : Hronika.info 17:43
- В Центральном универмаге Киева пожарная сигнализация сработала ложно - СМИ : РИА Новости Украина 17:38
- Стали известны причины эвакуации в киевском ЦУМе : Коментарі:Київ 17:37
- Информация про пожар в ЦУМе не подтвердилась : Хвиля 17:36
- В ГСЧС объяснили причину переполоха в киевском ЦУМе : Винница Реал 17:35
- На Крещатике сработала пожарная сигнализация в ЦУМ : Винница Реал 17:35
- В Киеве пожар в Центральном универмаге оказался ложным : Винница Реал 17:35
- ГосЧС: Пожара в столичном ЦУМе не было : ForUm 17:34
- В Киеве горит ЦУМ - посетителей эвакуируют : Ракурс 17:33
- Информация о пожаре в ЦУМе оказалась ложной : QHA Крымские Новости 17:33
- В киевском ЦУМе ложно сработала пожарная сигнализация : Електронні Вісті 17:30
- В Киеве горит ЦУМ - СМИ : УСБН Черкаси 17:22
- В Киеве загорелся ЦУМ: людей экстренно эвакуировали : УСБН Черкаси 17:22
- Из киевского ЦУМа эвакуируют посетителей : Олигарх Медиа 17:21
- Из киевского ЦУМа эвакуируют посетителей : УСБН Черкаси 17:21
- В Киеве горит ЦУМ - СМИ : УСБН Одесса 17:20
- В Киеве загорелся ЦУМ: людей экстренно эвакуировали : УСБН Одесса 17:20
- Из киевского ЦУМа эвакуируют посетителей : УСБН Одесса 17:19
- В Киеве горит ЦУМ - СМИ : УСБН Івано-Франківськ 17:16
- В Киеве загорелся ЦУМ: людей экстренно эвакуировали : УСБН Вінниця 17:16
- Доходило до рукоприкладства: появились резонансные подробности о конфликтах Ноздровской и Россошанского : УСБН Вінниця 17:16
- В Киеве загорелся ЦУМ: людей экстренно эвакуировали : УСБН Івано-Франківськ 17:16
- В Киеве горит ЦУМ - СМИ : УСБН Вінниця 17:16
- В Киеве загорелся ЦУМ: людей экстренно эвакуировали : УСБН Житомир 17:16
- В Киеве горит ЦУМ - СМИ : NikMedia.com.ua 17:14
- В Киеве горит ЦУМ : НикВести 17:14
- Земля в Коблево: силовой захват : Николаевский центр журналистских расследований 17:14
- В киевском ЦУМе пожарная сигнализация сработала ложно, - СМИ : Arena.press 17:12
- В Киеве загорелся ЦУМ: людей экстренно эвакуировали : Антикор.com.ua 17:10
- В ЦУМе эвакуировали посетителей из-за сигнала о пожаре : Bigmir)net Новости 17:09
- В Киеве эвакуировали ЦУМ из-за сообщения о пожаре : ICTV Факти 17:06
- В киевском ЦУМе пожар. Людей срочно эвакуировали - СМИ : Gazeta.ua 17:05
- В киевском ЦУМе - пожар: посетителей эвакуируют : Четверта Влада 17:05
- В киевском ЦУМе ложно сработала пожарная сигнализация : Четверта Влада 17:05
- В Киеве горит ЦУМ, происходит эвакуация (обновлено) : Фокус 17:04
- В Киеве вспыхнул ЦУМ: посетителей эвакуируют : From-UA.com 17:04